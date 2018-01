En plein "shutdown", Donald Trump se met en scène assis face à un bureau vide

Malgré le "shutdown" (blocage des administrations), Donald Trump travaille. C'est le message qu'a voulu faire passer la présidence des Etats-Unis, en diffusant, samedi 20 janvier, trois photos du président américain "travaillant à la Maison Blanche pendant le 'shutdown' démocrate."

Sur ces images, on peut voir le président américain réunissant son équipe, traversant les couloirs de la Maison Blanche ou téléphonant depuis le Bureau ovale. Le tout coiffé d'une casquette affichant son slogan de campagne : "Make America great again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique").

Mais la photo mettant en scène Donald Trump au téléphone, assis face à un bureau vide, n'a pas convaincu les internautes, dont certains ont rivalisé d'ironie. "Est-ce que ressemble au bureau de quelqu'un qui travaille ?", s'est faussement interrogée Honor Sachs, historienne, qui a tweeté d'anciennes images de présidents américains au travail dans le Bureau ovale.

Hey, all you People Who Know Desks: Does this look like the desk of somebody who works? #desktwitter #iknowyouareoutthere https://t.co/hrKMeN1ZAo