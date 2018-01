Etats-Unis : sept questions sur l'entrée en vigueur du "shutdown", qui plonge l'administration Trump dans l'incertitude

"Ce sera appelé le Trumpshutdown", a ironisé le chef des sénateurs démocrates après l'entrée en vigueur du "shutdown" (la fermeture, en français) à minuit, vendredi 19 janvier. Un an jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les Etats-Unis sont entrés dans une période d'incertitude avec la fermeture partielle de l'administration fédérale consécutive à l'échec d'un vote crucial au Sénat.

Malgré d'intenses tractations ces derniers jours, la majorité républicaine, l'opposition démocrate et la Maison Blanche n'ont pas pu s'entendre sur un budget, même temporaire, qui aurait permis d'éviter cette situation. Il s'agit du premier "shutdown" depuis octobre 2013, qui avait duré seize jours sous l'administration Obama. Que signifie-t-il ? Quelles sont les conséquences pour le pays ? Eléments de réponse.

Le "shutdown" est la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine à la suite d'un désaccord du Congrès (le Sénat et la Chambre des représentants) sur le budget. Sans budget voté, le gouvernement américain se retrouve officiellement à court d'argent et est contraint d'interrompre plusieurs de ses services. Cette cessation d'activité est exigée par la Constitution américaine, qui stipule que la dépense de l'Etat fédéral doit être validée par le Congrès. Au total, 850 000 fonctionnaires fédéraux ne sont donc plus payés et se retrouvent, provisoirement, au chômage technique.

Il s'agit du premier "shutdown" depuis octobre 2013, sous l'administration Obama. A l'époque, la fermeture avait duré seize jours. Samedi, républicains et démocrates se sont rejetés la responsabilité de cet échec, la Maison Blanche accusant les démocrates de prendre les citoyens américains "en otage".

Les républicains, majoritaires avec 51 sièges au Sénat, n'ont obtenu que 50 voix, loin des 60 voix (sur 100) nécessaires pour une extension de quatre semaines, jusqu'au 16 février, du budget fédéral. Les démocrates exigeaient, pour voter le texte, la pérennisation de 690 000 jeunes immigrés au statut précaire, appelés les "Dreamers". Ces immigrés arrivés clandestinement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants sont tous expulsables du pays depuis l'abrogation par Donald Trump du programme "Daca", mis en place sous l'administration Obama.

"Ce soir, (les démocrates du Sénat) ont placé la politique au-dessus de notre sécurité nationale. (...) Nous ne négocierons pas sur le statut d'immigrants illégaux pendant que les démocrates prennent en otage les citoyens respectueux du droit avec leurs exigences irresponsables", a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump.

"Ce sera appelé le 'Trumpshutdown' car personne, personne ne mérite autant que le président Trump d'être jugé responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons", lui a répondu le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Ce dernier a demandé au président de convoquer d'urgence une réunion à la Maison Blanche avec les leaders des deux partis pour trouver un compromis.

Depuis vendredi soir, les élus des deux camps s'invectivent sur Twitter sous les hashtags #SchummerShutdown pour les républicains et #TrumpSchutdown pour les démocrates. La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a qualifié ses opposants démocrates de "losers obstructionnistes". Il est impossible de savoir, samedi matin, combien de temps durera ce nouvel arrêt de paiement des employés fédéraux, mais les tractations entre les deux partis devraient très vite reprendre.

Quelques heures après l'arrêt du paiement des fonctionnaires, le président américain a réagi sur Twitter : "Les démocrates veulent un 'shutdown' pour miner le grand succès des 'tax cuts' et ce qu'elles produisent pour notre économie en plein essor."

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.