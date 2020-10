Élections américaines : le rôle majeur des seniors

La Floride héberge un véritable paradis des seniors. "The Villages" abrite 125 000 habitants. Interdite aux moins de 55 ans, cette communauté est traditionnellement acquise aux conservateurs. Partisans de Donald Trump, un homme et sa femme arborent les couleurs du candidat à sa réelection jusque sur le court de tennis. "Comme j'ai l'habitude de le dire, Trump n'est peut-être pas un homme parfait, mais il est l'homme parfait pour le poste", sourit le retraité. Ce n'est pas du tout l'avis d'Ed, un autre résident de la communauté.

Des "républicains pour Biden"

Tous les jours, ce senior se poste sur la route des terrains de golf avec des pancartes anti-Trump. L'une d'entre elles rappelle le nombre de morts du coronavirus dans le pays de l'oncle Sam. "Au début, il disait que ce n'était pas vrai. Des milliers de personnes étaient en train de mourir en Italie et en France, et Trump disait que c'était une histoire montée par les démocrates", se souvient-il. Entre les pro-Trump, majoritaires, et les anti-Trump, la guerre est déclarée. Dans ce microcosme, tous les coups semblent désormais permis. Un républicain, néo-partisan de Joe Biden, en a fait les frais il y a quelques jours en découvrant sa pelouse vandalisée, avec un "Trump" tagué à l'essence.

