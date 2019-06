Donald Trump menace de taxer les vins français, les viticulteurs s'inquiètent

"La France taxe beaucoup le vin, et nous taxons peu le vin français." Le constat est signé Donald Trump, qui explique écouter les viticulteurs de son pays, qui se plaignent du déséquilibre commercial entre la France et les États-Unis. En réponse, le président américain se dit prêt à agir, et la hausse des taxes sur les vins de France est une option qu'il envisage. Une solution qui inquiète déjà les producteurs français, qui exporte beaucoup vers les États-Unis.

"Pour l'instant c'est un effet d'annonce"

Au domaine de Suremain, à Mercurey (Saône-et-Loire), la déclaration de Donald Trump est prise au sérieux. 40% de la production est destinée à l'exportation, dont 10 au marché américain. "Pour l'instant c'est un effet d'annonce, on ne va pas dire qu'on va être impactés tout de suite, c'est le temps qui le dira. Aujourd'hui c'est juste à surveiller", tente de rassurer Loïc de Suremain, vigneron à Mercurey.

Le JT

Les autres sujets du JT