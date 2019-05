Donald Trump menace de provoquer la "fin officielle de l'Iran" si Téhéran "veut se battre"

Le message ne rassurera pas ceux qui craignent une nouvelle guerre dans le Golfe. "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran", a écrit le président américain Donald Trump sur Twitter, dimanche 19 mai. "Plus jamais de menaces à l'encontre des Etats-Unis", a-t-il averti à l'intention de Téhéran. Depuis plusieurs semaines, les tensions montent entre les deux pays.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!