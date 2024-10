Donald Trump, Elon Musk : un roman d'amitié qui surprend

Ils sont apparus unis samedi à Butler, en Pennsylvanie. Donald Trump et Elon Musk, le milliardaire de la tech, forment aujourd'hui un duo parfait. Mais cela n'a pas toujours été le cas.

Donald Trump et Elon Musk, c'est l'histoire d'une "bromance", une amitié virile entre "potes", qu'affichent les deux hommes d'affaires. Les deux milliardaires se sont retrouvés à Butler (Pennsylvanie), samedi 5 octobre, pour le grand retour du candidat républicain à la Maison Blanche sur les lieux de sa tentative d'assassinat.

Un mauvais départ

Si on les pense aujourd'hui inséparables, les relations entre Donald Trump et Elon Musk n'ont pas toujours été au beau fixe. Dans une biographie autorisée du patron de SpaceX et X, celui-ci qualifie l'ex-président de "l'un des plus gros menteurs du monde".

La réponse du magnat de l'immobilier ne s'est pas fait attendre. Dans un meeting en juillet 2022, Donald Trump l'avait appelé à son tour "sacré mythomane". Pour comprendre leur réconciliation, il faut plonger dans la vie personnelle d'Elon Musk.

