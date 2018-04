Donald Trump confirme la tenue d'une rencontre secrète entre Kim Jong-un et le chef de la CIA

Rencontre secrète. Le président américain Donald Trump a confirmé mercredi 18 avril sur Twitter que le chef de la CIA avait rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un lors d'une visite secrète à Pyongyang la semaine dernière, avant le sommet prévu entre les deux dirigeants "début juin".

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!