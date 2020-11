DIRECT. Election américaine : recomptages, recours, marges d'erreur... Posez toutes vos questions à notre envoyée spéciale à Washington

Ce qu'il faut savoir

Plus de 48 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, les Américains ne connaissent toujours pas le nom de leur nouveau président. Ni Joe Biden ni Donald Trump n'ont obtenu, vendredi 6 novembre, les 270 grands électeurs nécessaires pour remporter la course à la Maison Blanche. Les résultats se font attendre dans cinq Etats : l'Alaska, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie. Dans ce contexte inédit, l'envoyée spéciale de franceinfo.fr à Washington, Marie-Violette Bernard, répond à toutes vos questions.

Un recomptage en Géorgie. Joe Biden est passé en tête, avec une très courte avance (un peu plus de 1 000 voix), dans cet Etat du Sud. "Les résultats étant très serrés, il y aura un recomptage en Géorgie", a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat de Géorgie.

Joe Biden prend l'avantage en Pennsylvanie. Alors que Donald Trump a longtemps fait la course en tête dans cet Etat, le candidat démocrate est désormais en avance en Pennsylvanie grâce aux votes par correspondance.

264 grands électeurs contre 214. Il ne manque que six grands électeurs au démocrate Joe Biden, qui en a déjà remporté 264, pour gagner le scrutin. Donald Trump n'en a pour l'instant que 214, et doit impérativement remporter la Pennsylvanie (20 grands électeurs) et la Géorgie (16) pour être réélu.