Des frappes aériennes en Syrie semblent imminentes

Des soldats français en alerte et des chasseurs britanniques en mouvement sur une base aérienne de Chypre, tels sont les signes d'une offensive imminente d'une coalition occidentale contre la Syrie. Et dans l'après-midi, Donald Trump n'a pas laissé place aux doutes.

La diplomatie a échoué à l'ONU

"Russie, tiens-toi prête, car les missiles ne vont pas tarder, et ils seront tout beaux, tout neufs, et 'intelligents'! Vous ne devriez pas soutenir un animal qui tue son peuple avec du gaz et s'en satisfait", a-t-il lancé sur Twitter.

Mardi 10 avril, la Russie a opposé son veto à une proposition d'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques par la Syrie contre des civiles. L'allier russe promet lui de riposter aux attaques américaines. L'armée de Vladimir Poutine dispose de navires et d'armes antimissiles. Toute la région est désormais en alerte, y compris Israël.

