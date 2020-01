Crash en Iran : le Canada avance la piste d'un tir de missile iranien

Une vidéo amateur, diffusée sur CNN, montre l'avion de ligne ukrainien, qui s'est écrasé mercredi 8 janvier à proximité de Téhéran, déjà en feu dans le ciel iranien. Justin Trudeau en a la conviction, le Boeing 737 a sans doute été abattu par un missile iranien. "Nous disposons de renseignements provenant de multiples sources, y compris de nos alliés et de nos propres renseignements. Les preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien", a déclaré le Premier ministre canadien. Parmi les 176 victimes du crash figuraient 63 ressortissants canadiens.



Enquête en cours

La République islamique d'Iran rejette ces accusations. Téhéran a demandé par voie de communiqué que le Canada lui fournisse ses informations, sans manquer d'évoquer une mise en scène douteuse.



Or, la thèse du missile iranien a été confirmée par les renseignements américains. Cette piste est actuellement étudiée avec sérieux par les enquêteurs ukrainiens. Les boîtes noires de l'appareil de la compagnie Ukraine International Airlines ont été retrouvées. Elles sont partiellement endommagées. Une enquête "transparente et complète" a été réclamée par l'Ukraine, le Canada et la Grande-Bretagne. Boeing et les Etats-Unis y prendront également part.

