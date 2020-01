DIRECT. Crash du Boeing ukrainien en Iran : la France prête à apporter son "expertise" dans l'enquête

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IRAN

: Le chercheur Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'Iris, sera avec nous de 11 heures à midi pour répondre à vos questions sur la crise entre l'Iran et les Etats-Unis. N'hésitez pas à nous envoyer vos interrogations d'ici là, afin qu'il puisse y répondre.

: Voici le point sur l'actualité :



• Après cinq semaines de grève, le gouvernement a dévoilé l'avant-projet de loi portant sur la réforme des retraites. Il comporte notamment l'âge pivot. Détails dans notre article.



• Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue britannique, Boris Johnson, ont affirmé que le Boeing 737 qui s'est écrasé en Iran hier tuant 176 personnes, a été abattu par un missile iranien. "Ce n'était peut-être pas intentionnel", a précisé Justin Trudeau lors d'une conférence de presse.



• L'Australie s'attend à une nouvelle vague de chaleur aujourd'hui. Les rafales de vent pourraient aggraver la crise des feux de forêt qui ravagent depuis des mois le sud et l'est du pays.



• Edouard Philippe reçoit à Matignon toute la journée, à partir de 8h30, les organisations syndicales et patronales à tour de rôle pour discuter de la tenue d'une conférence de financement sur l'équilibre du système de retraites. Quel est l'objectif de cette réunion ? Qu'en pensent les syndicats ? Eléments de réponse.

: La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a adopté une résolution pour limiter le pouvoir de Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l'Iran. Un texte surtout symbolique, mais embarrassant pour le président américain en pleine crise avec Téhéran.









(TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

: Des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée au centre de Toronto, où vivent environ 100 000 Canadiens d'origine iranienne. Certains ont crié "nous voulons la justice", et d'autres ont pourfendu le régime iranien. Le correspondant de Radio France aux Etats-Unis est sur place.

: Les Iraniens "ne sont pas en position de l'avoir mais s'ils poursuivent le détricotage de l'accord de Vienne, alors oui dans un délai assez proche, entre un et deux ans, ils pourraient accéder à l'arme nucléaire, ce qui n'est pas envisageable."



Depuis le retrait des Etats-Unis en mai 2018 de l'accord de Vienne de 2015, qui levait progressivement les sanctions contre la République islamique en échange d'une limitation de son programme nucléaire, l'Iran est en crise ouverte avec Washington.

: "Nous avons attrapé un monstre absolu et nous l'avons supprimé, et cela aurait dû être fait il y a bien longtemps."



Donald Trump a affirmé à des journalistes de la Maison Blanche que l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani avait été décidée en raison de l'existence d'un "complot" visant à "faire exploser" l'ambassade américaine à Bagdad.

: De son côté, Kiev examine différentes hypothèses pouvant expliquer ce crash; un tir de missile antiaérien, l'explosion d'une bombe placée à bord, ou encore une collision avec un drone. Le président Volodymyr Zelensky a décrété une journée de deuil national, promettant d'établir la vérité sur ce drame.







(Sergei SUPINSKY / AFP)

: Une vidéo d'une vingtaine de secondes, qui montrerait le moment où un missile frappe le Boeing, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, filmées de nuit, on peut voir un objet lumineux grimpant rapidement vers le ciel et frappant ce qui semble être un avion. La vidéo, qui n'a pas pu être formellement authentifiée par franceinfo a été publiée par plusieurs médias, dont le New York Times.







(NEW YORK TIMES)

: Les autorités iraniennes affirment de leur côté que les "rumeurs" selon lesquelles l'avion d'Ukraine Airlines International aurait été abattu par un missile n'ont "aucun sens".















(AFP)

: L'agence américaine en charge de la sécurité des transports, la NTSB, a annoncé avoir reçu une notification des autorités aériennes civiles de l'Iran pour enquêter sur les causes du crash du Boeing ukrainien peu après son décollage de Téhéran mercredi.