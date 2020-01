Iran : le cause du crash du Boeing en question

L'Iran sous pression. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky ont demandé à l'Iran une enquête complète et transparente sur le crash d'un Boeing d'Ukraine International Airlines à Téhéran. Un appareil qui devait rallier Téhéran à Kiev. Le crash a coûté la vie de 176 personnes parmi lesquelles des Iraniens, des Ukrainiens, des Canadiens ou encore des Anglais.

L'Iran privilégie la piste d'un accident

Les États-Unis soupçonnent l'Iran d'avoir jeté par erreur un missile antiaérien sur l'avion. Les Américains et plusieurs pays occidentaux demandent à l'Iran une enquête transparente pour en savoir plus sur les circonstances du drame. Sur une vidéo relayée par la chaîne américaine CNN, on voit une boule de feu dans le ciel, c'est le Boeing qui s'est craché. On le voit perdre en altitude avant de se crasher au sol. L'Iran dément l'hypothèse d'un tir balistique et privilégie la piste d'un accident.