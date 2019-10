Cinq questions sur l'annonce d'un retrait partiel éventuel des troupes américaines dans le nord de la Syrie, qui inquiète les Kurdes

Une annonce spectaculaire dans le conflit en Syrie. Dans un premier temps, les Etats-Unis ont annoncé, dimanche 6 octobre, le retrait immédiat d'une partie de leurs troupes dans le nord du pays, avant de faire marche arrière lundi.

Néanmoins, si Washington appliquait ce retrait, cette décision pourrait permettre à la Turquie, pays voisin, de mener une offensive militaire dans cette zone où de nombreux combattants kurdes, qualifiés de "terroristes" par Ankara, sont présents. De son côté, l'Europe s'inquiète du sort des prisonniers jihadistes du groupe Etat islamique (EI), capturés par les milices kurdes. Conséquences pour les Kurdes, stratégie de la Turquie, réactions au sein du Parti républicain et de la communauté internationale : franceinfo répond à cinq questions autour de cet éventuel retrait.

Depuis 2011, la Syrie est embourbée dans un conflit aux nombreux protagonistes, qui a fait plus de 370 000 morts, selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), mi-mars. "C'est comme un jeu d'échecs", illustre auprès de franceinfo Frédéric Pichon, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l'université de Tours, pour illustrer la complexité du conflit. Le nord du pays est devenu un point stratégique des affrontements.

Selon les estimations, la Syrie compterait plus de deux millions de Kurdes, principalement dans les régions nord du pays. "Parmi eux, il y a des combattants, mais aussi des civils", détaille Frédéric Pichon. Dans le cadre du conflit syrien, les forces kurdes locales, appelées Unités de protection du peuple (YPG), ont été intégrées aux Forces démocratiques syriennes (FDS). Les FDS, alliance arabo-kurde, ont joué un rôle crucial dans la bataille contre le groupe Etat islamique. "Les Kurdes sont les principaux alliés de l'Occident dans la lutte contre l'EI", souligne le spécialiste.

En 2017, les FDS ont repris Raqqa, la capitale autoproclamée de l'organisation terroriste. Avec l'aide des Etats-Unis principalement, l'alliance s'est emparée, en mars dernier, de Baghouz, l'ultime bastion du groupe jihadiste en Syrie, et mis fin à son "califat". Après avoir chassé progressivement l'EI du nord du pays, les Kurdes ont pris le contrôle de cette zone. Une situation que la Turquie ne voit pas d'un bon œil.

Ankara considère les Kurdes comme des "terroristes" et souhaite empêcher l'apparition d'une région autonome kurde non loin de sa frontière sud. La Turquie redoute qu'un embryon d'Etat kurde ne galvanise les velléités séparatistes sur son propre territoire. En janvier 2018, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait lancé une offensive à Afrin (nord-ouest de la Syrie), bastion d'une milice kurde situé aux portes de la Turquie.

Jusqu'à présent, 400 soldats américains étaient présents en Syrie, notamment en soutien des milices kurdes au nord du pays. Dans un communiqué, la Maison Blanche a annoncé le retrait immédiat de ces troupes. Ce retrait, qui a débuté lundi 7 octobre, ne concernerait qu'un "tout petit nombre" de soldats, a ensuite tempéré un responsable américain sous couvert d'anonymat.

"Il est temps pour nous de sortir de ces guerres ridicules et sans fin, dont beaucoup sont tribales", a justifié le président américain, Donald Trump. Dans une série de tweets, il a également déclaré vouloir laisser aux protagonistes, "la Turquie, l'Europe, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Russie et les Kurdes", le soin de "résoudre la situation".

