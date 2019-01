Syrie : Trump et Macron ont discuté au téléphone d'un "retrait réfléchi et coordonné des troupes américaines"

Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump se sont entretenus au téléphone, lundi 7 janvier, et ils ont discuté d'"un retrait réfléchi et coordonné des troupes américaines de Syrie", a déclaré la présidence américaine dans un communiqué. "Nous quitterons [la Syrie] à un rythme adapté tout en continuant en même temps à combattre l'Etat islamique et à faire ce qui est prudent et nécessaire pour tout le reste", a également écrit le président des Etats-Unis sur Twitter.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....