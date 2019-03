Syrie : plus de 370 000 morts depuis le début de la guerre en 2011

Le bilan a été dévoilé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vendredi.

Plus de 370 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre en Syrie, selon un bilan dévoilé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vendredi 15 mars. Parmi elles, on compte 112 623 civils, dont plus de 21 000 enfants et 13 000 femmes. Des chiffres rendus publics alors que le conflit entre dans sa neuvième année.

Déclenché avec la répression sanglante par le régime de Bachar Al-Assad de manifestations prodémocratie pacifiques, le conflit en Syrie s'est transformé au fil des ans en guerre complexe, impliquant groupes rebelles, mouvements jihadistes et puissances étrangères sur un territoire de plus en plus morcelé.

Le conflit a aussi jeté sur les routes de l'exil des millions de Syriens. Et les ONG dénoncent toujours les exactions et atteintes aux droits humains perpétrées par le régime, accusé d'attaques chimiques meurtrières, mais aussi de tortures et d'arrestations arbitraires. Le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme remonte à septembre. Il faisait état de plus de 360 000 morts.