Accusé d'avoir demandé à son avocat de rémunérer deux ex-maîtresses supposées, Donald Trump se défend

Acculé après les déboires judiciaires de deux de ses proches, Donald Trump se défend. Dans un extrait d'entretien diffusé mercredi 22 août par Fox News, le président américain affirme qu'il n'a su que "plus tard" que son ancien avocat avait payé, en pleine campagne présidentielle, deux femmes qui assurent avoir eu une liaison avec lui. Ces fonds "ne venaient pas de l'équipe de campagne", souligne en outre Donald Trump, "ils provenaient de moi". Ces versements n'étaient "même pas une infraction" aux lois électorales, ajoute-il aussi.

Un argument qu'il avait déjà donné sur Twitter le matin même, ajoutant : "Le président Obama s'est rendu responsable d'une grave infraction au financement électoral et cela fut réglé facilement !", en référence à une amende de 375 000 dollars imposée à l'équipe de son prédécesseur démocrate pour n'avoir pas déclaré à temps des donations.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!