Covid-19 : Donald Trump a le "moral" et est traité par un médicament expérimental

Testé positif, le président américain Donald Trump est soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse. "Cet après-midi, le président reste fatigué mais a le moral", a déclaré Sean Conley, le médecin du président, dans un communiqué, vendredi 2 octobre. Il a indiqué qu'il lui avait été injecté une dose du cocktail expérimental développé par le laboratoire Regeneron, et qui a donné des résultats préliminaires encourageants dans des essais cliniques sur un petit nombre de patients.

Des experts examinent le président et feront des recommandations pour "les étapes suivantes", a ajouté le médecin, en précisant que Melania Trump, également contaminée, souffrait d'une "toux légère et de maux de tête".

Campagne présidentielle perturbée

Les événements de campagne programmés seront tenus de manière virtuelle ou repoussés, a annoncé l'équipe de campagne du républicain, à 32 jours de l'élection présidentielle. Le vice-président Mike Pence, testé négatif au Covid-19 vendredi matin, allait lui continuer à faire campagne. Tous les autres événements seront évalués "au cas par cas".

L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont adressé vendredi un message d'"amitié" et souhaité "un prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump. Dans ces deux messages en anglais, les Macron "ont tous deux témoigné leur amitié et souhaité un prompt rétablissement aux Président et à la Première dame des Etats-Unis", a précisé la présidence. "Restez fort", conclut le mot d'Emmanuel Macron à Donald Trump.