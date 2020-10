Etats-Unis : Donald Trump annonce qu'il a été testé positif au coronavirus

Le président américain Donald Trump annonce, vendredi 2 octobre, qu'il a été testé positif au coronavirus. Son épouse, Melania Trump, est également testée positive. "On va s'en sortir ensemble !", a-t-il déclaré sur Twitter. La veille, le locataire de la Maison Blanche avait annoncé qu'il se plaçait en "quarantaine" dans l'attente de ses résultats après le test positif d'une proche collaboratrice.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!