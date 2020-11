Coronavirus, terrorisme : "C’est compliqué d’être à la barre du gouvernement", estime Sylvain maillard (LREM)

"La situation est compliquée. C’est compliqué d’être à la barre du gouvernement. Jean Castex est courageux. Le Premier ministre porte les réformes et fermer les commerces est impopulaire. Il assume et la majorité parlementaire assume avec lui. C’est dur de gouverner la France avec les crises sanitaire, économique et sécuritaire et les oppositions avouent qu'elles n’aimeraient pas être à notre place", estime Sylvain Maillard, député LREM de Paris sur franceinfo, dimanche 8 novembre.

Jean-Luc Mélenchon (LFI) conditionne sa candidature à la présidentielle de 2022 au soutien de 150 000 citoyens. "Je suis surpris de cette annonce aussi tôt alors que la France est confinée, ça me parait en décalage et je pense que ça lui sera préjudiciable", commente le porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

"Les Français semblent heureux en majorité de la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle américaine. La personnalité de Donald Trump est compliquée à gérer au niveau international. Joe Biden sera plus audible et on se réjouit que les États-Unis reviennent dans l’accord de Paris", réagit Sylvain Maillard.

