Présidentielle américaine : les cinq fois où des stars ont donné un grand coup de pouce à la campagne de Kamala Harris

Le soutien massif du monde de la culture aux candidats démocrates à la présidentielle américaine relève désormais de la tradition. La campagne de Kamala Harris le démontre depuis plusieurs semaines avec les déclarations de soutien de nombreuses vedettes. L'annonce post-débat du soutien de la mégastar américaine Taylor Swift, mercredi 11 septembre, est le dernier évènement marquant d'une série d'adoubement par de grosses stars.

Retour sur ces soutiens clés qui rythment la campagne de Kamala Harris et de son colistier Tim Waltz.

1 Future "brat" en chef

Nous sommes le 22 juillet 2024. Quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden a annoncé son retrait de la course présidentielle et son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour prendre sa suite chez les démocrates. La chanteuse britannique Charli XCX, qui a sorti en juin son album Brat et inspiré le "Brat summer" (l'été "brat"), poste alors "Kamala IS brat" (Kamala est une brat). Elle est certainement l'une des premières à afficher son soutien à Harris à ce moment-là.

La campagne de Kamala Harris, qui vient d'ouvrir son compte notamment sur le réseau social, se réapproprie très vite le terme et reprend le code couleur qui y est associé, le vert. "Brat", dont la signification est donnée par la chanson homonyme, peut être assimilé à une forme de coolitude. L'adjectif est naturellement associé à la nature enjouée de Kamala Harris et le résultat, sur fond vert "Brat", fait le tour de la toile.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

2 Le soutien de George Clooney

La prise de position du comédien et producteur George Clooney était attendue. L'artiste, qui a animé des levées de fonds pour la campagne Biden, a une voix qui porte chez les démocrates et au-delà. D'autant que le 10 juillet, il s'était fendu d'un édito pour demander au président Biden d'envisager un retrait de la course présidentielle afin de donner une chance à son parti de remporter la victoire. Sa requête faisait l'écho à une préoccupation du camp démocrate depuis la désastreuse prestation de Joe Biden face à Trump en juin dernier. L'état de santé du président inquiète alors ses supporters.

Le soutien de George Clooney à Kamala Harris arrive via un communiqué à CNN. Il assure alors qu'il fera "tout ce qui est en [son] pouvoir pour soutenir la vice-présidente Harris".

3 Beyoncé autorise l'utilisation de sa chanson "Freedom"

Freedom, extrait de l'album Lemonade, est l'hymne officiel de la campagne de Kamala Harris. En juillet, CNN indique que l'entourage de la candidate démocrate a confirmé "que son équipe avait obtenu l'autorisation des représentants de Beyoncé d'utiliser la chanson tout au long de sa campagne présidentielle".

La chanson rythme depuis ses entrées lors de ses meetings. Elle est également la bande originale du clip de campagne où Kamala Harris se présente aux Américains.

La rumeur, démentie par l'équipe de campagne, annonçait même la présence de Queen B à la convention démocrate d'août dernier. L'évènement politique a réuni de grands noms du monde du spectacle.

4 Pluie de stars à la convention démocrate

Stevie Wonder, Pink, John Legend, Sheila E, Lil Jon, Patti LaBelle ou encore The Chicks sont quelques-uns des artistes qui ont chanté durant la convention démocrate du 19 au 22 août à Chicago.

Parmi les maîtres de cérémonie, qui se sont succédé durant ces quatre jours, les stars de la série à succès Scandal dont les intrigues ont eu pour décor la Maison Blanche, les comédiens Kerry Washington et Tony Goldwyn.

This video of @VP Harris & @kerrywashington is precious!



“You’ve been on this journey with me for a long time, sister.” 🤎 pic.twitter.com/gPx7C7wzN3 — best of kamala harris (@archivekamala) August 24, 2024

Dans la peau d'Olivia Pope, une spécialiste en communication de crise, et du président Fritzgerald Grant ("Olitz" pour les fans), ils incarnent à l'écran le couple le plus sexy de la politique américaine. Et ils n'ont pas manqué de mettre leur popularité au service de la cause démocrate durant le rassemblement politique.

5 Taylor Swift, une méga "Childless Cat Lady" pour Harris

"Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière pour les défendre", a écrit Taylor Swift sur son compte Instagram. Le message a été posté quelques minutes après la fin du premier débat Harris-Trump durant lequel les observateurs politiques ont estimé qu'il avait été largement dominé par la démocrate.

Ce soutien espéré par tout candidat à la présidentielle américaine, depuis quelques années, est une excellente nouvelle pour les démocrates. Elle leur assure une oreille du côté des jeunes filles. Les bracelets d'amitié aux noms d'Harris et Waltz sont déjà disponibles pour les Swifties, la large communauté de fans dont certains étaient déjà acquis à la cause Kamala Harris.

Are you ready for it? 🔥 Harris-Walz friendship bracelets have hit the store!



Pre-order yours now: https://t.co/rairIoMe0F pic.twitter.com/0Csc84i7hg — Official Team Kamala (@TeamKamala) September 11, 2024

Le soutien de Taylor Swift est aussi un tacle à la campagne des Républicains, notamment à une sortie de J.D Vance, le colistier de Donald Trump, sur les femmes sans enfants qui ont des chats ("Childless Cat Ladies"). Avec une photo d'elle avec un chat dans les bras, Taylor Swift a signé son message par "Childless Cat Lady".

Le terme, qui a refait surface ces derniers mois, a été employé par J.D Vance lors d'un entretien accordé à Fox News. Le républicain, alors candidat au Sénat, s'insurge contre le fait que les Etats-Unis sont dirigés par des démocrates, des oligarques et "une bande de femmes à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux lui aussi", rapporte le média public américain NPR (lien en anglais). Il avait cité entre, autres, Kamala Harris dont les supporters ne manquent pas de souligner qu'elle a élevé les enfants de son époux, Douglas Emhoff. Ils l'appellent affectueusement "Momala".

Ready for it 🫶 pic.twitter.com/TqDdzlhWto — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 11, 2024

Avant Taylor Swift, Kamala Harris pouvait compter sur les milliers de "Childless Cat Lady" qui n'apprécient pas du tout d'être indexées sur un sujet aussi sensible que la maternité. D'autant que les droits reproductifs sont l'un des grands sujets de cette campagne américaine. Kamala Harris en a fait une priorité dans un pays où l'avortement est désormais remis en cause depuis l'arrêt de la Cour suprême qui a révoqué la loi Roe v. Wade. Elle garantissait le droit à l'IVG aux Américaines. Ce dernier est aujourd'hui laissé à l'appréciation de chaque Etat.