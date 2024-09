Présidentielle américaine : la superstar Taylor Swift annonce soutenir la candidate démocrate Kamala Harris

Un soutien de poids. La mégastar de la pop américaine Taylor Swift a annoncé, mardi 10 septembre, à l'issue du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, qu'elle voterait pour la candidate démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle. "Elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois", a-t-elle affirmé sur Instagram.

"En tant qu'électrice, je fais en sorte de regarder et lire tout ce que je peux sur les politiques et les programmes pour le pays" des deux candidats, a expliqué la chanteuse, ajoutant au sujet de Kamala Harris : "Je pense qu'elle est une dirigeante douée et solide". Sa publication a récolté plus d'un million de mentions "J'aime" en moins de 15 minutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift)

Avec son statut de star mondiale, et des fans connus pour leur ardeur à la défendre sur les réseaux sociaux, sa prise de position était très attendue. Restée silencieuse en 2016, lors de la présidentielle remportée par Donald Trump, elle avait fini par soutenir des candidats démocrates aux élections législatives de 2018 dans son Etat du Tennessee pour s'opposer à une élue républicaine très conservatrice, Marsha Blackburn.

Taylor Swift a ensuite soutenu Joe Biden en 2020 et défendu des messages d'ouverture à l'égard des communautés LGBT+ dans ses chansons, condamnant également la décision de la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, d'annuler la garantie du droit à l'avortement au niveau fédéral aux Etats-Unis.