Polémique chez McDonald's : quand le burger rétrécit

La chaîne de restauration rapide McDonald's est sous le feu des critiques pour avoir pratiqué ce qui s'apparente à de la shrinkflation.

Les burgers achetés chez McDonald's et Burger King seraient en réalité plus petits que ceux vendus dans les publicités. Un très sérieux cabinet américain a même estimé que la taille du sandwich serait 35 % inférieur à celle de ceux vendus à la télévision. C'est énorme. Et pourtant, le prix n'a pas changé, et les consommateurs américains sont extrêmement déçus, ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux en postant des photos de leurs sandwichs tout rabougris.

Une image dépréciée

Ils ont également mené des actions en justice collective contre les enseignes de restauration rapide. C'est surtout une manière de protester contre la shrinkflation, ce phénomène qui vise à réduire la taille des portions en raison de l'inflation. Est-ce que les différentes chaînes américaines devront répondre de leurs actions devant les tribunaux ? C'est toute la question. Même si elles ne sont pas condamnées, l'image de ces entreprises risque d'être très fortement écornée, explique Camille Guttin, journaliste de France Télévisions qui s'exprime depuis les États-Unis.