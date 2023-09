Santé : un vaccin contre le cancer du poumon prometteur

Durée de la vidéo : 1 min

Un vaccin a été développé afin de lutter contre le cancer du poumon. Les résultats sont prometteurs selon une récente étude.

Quand on pense vaccin, on pensait vaccin pour prévenir les maladies infectieuses, éventuellement le cancer avec la vaccination contre le papillomavirus humain. Là, on n'est pas du tout dans un vaccin qui prévient, mais dans un vaccin qui traite. On est dans un vaccin thérapeutique. L'objectif est d'aller au plus près de la tumeur, d'analyser les particularités de la tumeur, donc cela commence par une biopsie, puis on va identifier les protéines spécifiques, ce que l'on appelle des antigènes, pour programmer le système immunitaire et c'est cela qui va faire le vaccin.

Cibler la réponse immunitaire

C'est d'aller cibler la réponse immunitaire, ces antigènes vont devenir la cible de nos lymphocytes par exemple, de nos globules blancs. C'est ça qui est intéressant, parce que l'on va diminuer les effets secondaires, on cible le traitement. Quand on regarde les résultats, on voit qu'ils sont très encourageants, notamment sur une récente étude dans le cancer du poumon : - 41 % de risque de décès et - 11 % d'effets secondaires. Pour l'instant, cela reste des essais thérapeutiques, des essais cliniques, explique le docteur Gérald Kierzek.