Plan américain pour le climat : un investissement encore jamais vu aux États-Unis

Quelles sont les principales mesures que contient ce plan pour le climat ? "Ce document ne compte pas moins de 755 pages", entame la journaliste Pauline Forgue. Ce qu'il s'en dégage, ce sont cinq grands postes de dépenses. D'abord, il y a 60 milliards de dollars qui seront attribués aux énergies renouvelables et à leur développement. "Mais également 27 milliards de dollars pour le pôle de recherche, et une redotation conséquente pour les agences environnementales", détaille-t-elle.

370 milliards de dollars

Mais ce n’est pas tout. L’État américain souhaite aussi accompagner ses habitants vers leur transition énergétique, en leur attribuant "une enveloppe de 7 500 dollars par habitant pour s’acheter une voiture électrique". Des crédits d’impôts seront proposés aux industries et aux entreprises. Au total, cela équivaut au plus gros investissement jamais engagé pour le climat aux États-Unis, soit 370 milliards de dollars. Et il était temps pour ce pays qui a rejeté 501 milliards de tonnes de CO2 depuis 1850.