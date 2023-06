New-York : la ville s’enfonce à cause du poids de ses gratte-ciels

Des scientifiques et géologues ont calculé que les gratte-ciels de la ville de New York, aux Etats-Unis, représentent une masse totale de 762 millions de tonnes. Au fil du temps, ces immeubles s’enfoncent dans le sol. Avec quelles conséquences ?

C’est la jungle urbaine la plus célèbre du monde. New York, et ses 1,1 million de bâtiments et gratte-ciel. Une densité de béton qui a son poids, près de 800 millions de tonnes. Et la Grande Pomme devient toujours plus grosse. Une New-Yorkaise nous montre un nouveau quartier, sorti de terre il y a trois ans. "Là, nous traversons un nouveau quartier qui s’appelle Hudson Yards. Des gratte-ciel tout neufs et très luxueux. Ils sont faits en béton et en verre, et comme ils ont été construits pendant la pandémie, il y a encore beaucoup de bureaux et de logements vides", décrit Harriett Hirshorn, cofondatrice de l’Association East Rriver Park Action.

Une situation problématique sur le long terme

Toutes ces nouvelles constructions, ajoutées aux anciennes, renforcent un phénomène. La ville s’affaisse sous le poids de ses gratte-ciel. Une étude scientifique vient de révéler que New York s’enfonce de 1 à 2 millimètres par an. Pour Harriett Hirshorn,la ville doit complètement revoir son modèle. "Les ingénieurs appellent ça le dewatering, l’assèchement des sous-sols. Pour les fondations des gratte-ciel, ils creusent d’énormes trous puis ils pompent l’eau. Or, cette eau permettait aussi la stabilité des sols", explique l’Américaine. Un à deux millimètres par an d’affaissement, le chiffre ne paraît pas catastrophique en soi. Djakarta par exemple en Indonésie, s’enfonce jusqu’à 30 cm par an. Pour les scientifiques auteurs de l’étude, c’est sur le long terme que la situation est de plus en plus problématique.