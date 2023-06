Histoire : le baiser à travers les siècles

Quand est né le premier baiser ? Les scientifiques de la planète ne sont pas tous d’accord. Dernière hypothèse en date : 2 500 ans après J.-C., après la découverte d’une tablette mésopotamienne.

Il y a ceux qui font rêver, et ceux qui s’aiment toujours après 43 années. Il y a les conceptuels, et d’autres qui font tourner la tête, partout, pour tous. Sans oublier les historiques, devenus iconiques. Ils nous ont bercé, avec ou sans succès. Le baiser, plus ancien qu’on ne le pensait, éternel objet d’inspiration pour les artistes, serait-il aujourd’hui un peu dépassé ? En tout cas, il est culte. Savez-vous depuis quand se bécote-t-on ? C’est une question étudiée de près.



C’est par l’art qu’une petite révolution s’amorce

Au temps de l’âge de bronze, après une épidémie d’herpès, les scientifiques en étaient jusque-là persuadés, c’était la preuve de l’apparition du baiser. Mais une chercheuse vient de démontrer qu’il est plus ancien encore. "Le baiser romantique le plus ancien dont on a la trace remonte à 4 500 ans. Mais nous croyons vraiment que le baiser est là depuis encore plus longtemps", assure le Dr Sophie Lund Ramussen, zoologiste à l’université d’Oxford-Linacre College. Ancien, le baiser, certes, mais il ne concerne que la moitié du monde, et les temps changent.



Au XIXe siècle en Europe, la chasteté est de rigueur. Pas question de s’embrasser en public. Et c’est par l’art qu’une petite révolution s’amorce. En 1881, le sculpteur Rodin ose étaler ce qui est alors réservé au privé.