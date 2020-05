VIDEO. Mort de George Floyd : deux voitures de police foncent sur la foule à New York

Deux vidéos ont capté la scène qui s'est déroulée dans le quartier de Brooklyn. Une enquête a été ouverte.

Deux vidéos, deux angles de vue différents, mais une même frayeur. Des images tournées dans une manifestation en mémoire de George Floyd à New York, samedi 30 mai, montrent une voiture de police foncer sur la foule. La scène s'est déroulée dans le quartier de Brooklyn, précisément au croisement de Flatbush Avenue et St. Mark’s Street.

Sur les vidéos, on voit un premier véhicule de police qui semble bloqué au milieu de la chaussée, visée par des huées et de jets d'objets. Les policiers à bord tentent d'avancer pour faire reculer les manifestants. Quelques instants plus tard, une seconde voiture arrive et se cale à sa droite... avant elle aussi d'accélérer, sirène hurlante, en direction de la foule.

Une enquête ouverte

La scène n'a pas manqué de faire réagir, à commencer par les responsables politiques. "Ils auraient pu les tuer, on ne sait pas combien ont été blessé. Personne ne doit pouvoir lancer un SUV sur une foule", a dans la foulée déploré Alexandria Occasio-Cortez, élue démocrate à la chambre des représentants.

Le maire de New York a pris la parole lui aussi... mais pour défendre les policiers. "Je ne vais pas blâmer les officiers qui essayaient de faire face à une situation absolument impossible, a déclaré Bill de Blasio. Pour commencer, ce sont ces gens qui convergeaient vers cette voiture de police, qui ont fait le mauvais choix et qui ont créé une situation intenable. J'aurais préféré que les officiers trouvent une approche différente, mais commençons par le début. Les manifestants dans cette vidéo ont mal agi en entourant cette voiture de police, point." Selon CNN, une enquête est en cours.