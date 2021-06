Mort de George Floyd : Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison

"C'est une sentence qui me semble juste." Ce sont les mots du président américain Joe Biden, après la condamnation de Derek Chauvin, le policier qui a tué Georges Floyd, est condamné à 22 ans et demi de prison. Il a adressé ses condoléances à la famille sans excuses ni regrets.

Quand la sentence, 270 mois d'incarcération pour le meurtre de Georges Floyd, tombe, Derek Chauvin ne réagit pas. Le juge a beau assurer qu'il n'a fait qu'appliquer la loi, sans céder à l'opinion publique, la peine est d'une rare sévérité. Au même moment, à Minneapolis (États-Unis), les activistes du mouvement Black Lives Matter n'exultent pas. Certains sont même déçus, mais prennent acte d'une décision historique. "Le fait que Derek Chauvin aille en prison durant plus de deux décennies envoie un message très fort", lance un passant. "Il va sortir après quinze ans pour bonne conduite, un truc comme ça", déplore une autre.

Ni regrets ni excuses

Un peu plus tôt à la barre, l'ex-policier avait pris la parole pour la première fois. Ni regrets ni excuses, mais des condoléances énigmatiques : "Je voulais adresser mes condoléances à la famille Floyd et leur dire qu'il y aura très prochainement de nouvelles informations qui vous apporteront, j'espère, un peu de tranquillité d'esprit." Une sentence historique que le président Joe Biden a découvert en direct et a jugé approprié. Ce verdict fera-t-il jurisprudence dans des tribunaux jugés trop cléments envers les policiers ?