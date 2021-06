Mort de George Floyd : plus de vingt-deux ans de prison pour le policier

Aux États-Unis, le policier Derek Chauvin a écopé vendredi 25 juin de vingt-deux ans et demi de prison pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd.

Vingt-deux ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis. La sentence est tombée vendredi 25 juin à l'encontre de Derek Chauvin, l'ex-policier de 45 ans resté agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain jusqu'à l'asphyxie. Les réquisitions s'élevaient à trente ans de prison. Quatre circonstances aggravantes ont été retenues : "un abus de confiance et d'autorité", "la grande cruauté" de l'acte, la présence de mineurs et commis en réunion. Un soulagement pour la famille de George Floyd qui avait réclamé la peine maximale : quarante ans de prison.

Un autre procès en mars 2022

Juste avant l'énoncé de la sentence, Derek Chauvin avait exprimé ses condoléances à la famille de la victime. C'était sa première prise de parole publique. Au cours du procès, il avait choisi de ne pas témoigner. Son avocat avait plaidé une erreur de bonne foi. Le 20 avril, l'ex-policier a été reconnu coupable avant de faire appel du verdict. Ses trois collègues seront jugés en mars 2022 pour complicité de meurtre et affronteront la justice fédérale pour violation des droits constitutionnels de George Floyd.