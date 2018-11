Les démocrates et les républicains ne sont pas les seuls à remporter des élections lors des "midterms", David Beckham aussi

Et si le vrai vainqueur des midterms s'appelait David Beckham ? L'ex-footballeur, devenu patron de club, a gagné un référendum local portant sur la construction du stade de son équipe, mardi 6 novembre lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Selon la chaîne CBS, 60% des électeurs ont voté pour la réalisation de son projet.

> Suivez en direct les résultats des midterms sur franceinfo.fr

With 87% of precincts reporting, David Beckham declares victory on the #MiamiFreedomPark referendum. For more results: https://t.co/jSR1DyF7mg #Midterms2018 #ElectionDay pic.twitter.com/HgEnX3pmtP