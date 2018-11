DIRECT. Midterms 2018 : vers un vote-sanction pour Donald Trump ? Suivez et commentez avec nous les résultats pendant la nuit

Ce qu'il faut savoir

Donald Trump va-t-il devoir faire face à une vague "bleue" ? Deux ans après son élection, les Américains se rendent aux urnes mardi 6 novembre pour les midterms. Lors de ces élections de mi-mandat, ils doivent se prononcer sur une série de scrutins nationaux et locaux, qui renouvellent notamment les chambres du Congrès. Une élection capitale pour la suite du mandat du président des Etats-Unis, qui espère confirmer son succès de 2016, alors que le camp démocrate entend prendre sa revanche. Franceinfo.fr est mobilisé toute la nuit pour suivre les résultats et les réactions en direct.

Le Congrès en partie renouvelé. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants sont remis en jeu. Au Sénat, qui compte 100 élus, soit deux par Etat, un tiers des postes sont renouvelés (35 postes). Enfin, pratiquement toutes les assemblées locales, les gouverneurs de 36 Etats sur 50, ainsi que de nombreux autres postes (maires, juges locaux, shérifs....) sont soumis au vote. Avec le décalage horaire, les résultats devraient arriver mercredi au petit matin.

Une élection capitale pour Trump. En plus de 150 ans, le parti du président n'a que très rarement échappé à un vote-sanction. Les républicains redoutent donc de perdre le contrôle du Congrès. Si c'est le cas, les démocrates prendraient la tête de commissions parlementaires et pourraient notamment enquêter sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire et la Russie lors de la présidentielle de 2016.

Une participation en hausse. Les statistiques montrent que d'ordinaire, les midterms n'attirent pas les foules. Mais cette année, la participation pourrait battre des records en raison d'une forte mobilisation des opposants à Donald Trump. Lors du vote par anticipation, au moins 34 millions d'Américains ont exprimé leur choix, soit beaucoup plus qu'aux élections de 2014 (27 millions), selon le spécialiste Michael McDonald (en anglais).

Vers une nouvelle donne politique ? La campagne pour les midterms a été marquée, surtout côté démocrate, par l'arrivée de nouveaux visages sur la scène politique. Au total, 257 femmes – un record – se sont présentées cette année, dans l'espoir d'obtenir un siège au Congrès. Plusieurs candidates pourraient devenir les premières femmes à gouverner un Etat. Le scrutin est aussi marqué par une meilleure représentation des minorités. En cas de victoire, Alexandria Ocasio-Cortez, une femme hispanique originaire du Bronx, deviendrait la plus jeune élue de la Chambre des représentants. Andrew Gillum, de son côté, pourrait être le premier gouverneur noir de Floride et Christine Hallquist, la première gouverneure transgenre des Etats-Unis.