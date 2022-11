Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : que disent les derniers sondages pour les démocrates et les républicains ?

Pour Joe Biden, c'est un scrutin à très hauts risques politiques : à l'occasion des élections de mi-mandat, qui se tiennent mardi 8 novembre, le président américain pourrait faire face à une vague républicaine au Congrès et ainsi voir ses pouvoirs amoindris jusqu'à l'automne 2024. C'est en tout cas ce que laissent entendre les enquêtes d'opinion les plus récentes aux Etats-Unis.

>> Midterms 2022 : suivez la journée électorale en direct



Pour la Chambre des réprésentants, l'opposition républicaine a de grandes chances de s'emparer d'au moins 10 à 25 sièges, ce qui est largement assez pour y être majoritaire. Aujourd'hui, les démocrates disposent de 222 des 435 sièges de la chambre basse, contre 213 pour les républicains. Selon le site spécialisé FiveThirtyEight, les républicains ont 84% de chances d'y devenir majoritaires à leur tour.

FiveThirtyEight’s Deluxe forecast for the U.S. House estimates that Republicans have an 84-in-100 chance of taking control of the chamber.



That’s roughly the same chance Republicans had when we launched our midterm forecast on June 30. https://t.co/gPDHwhRtx2 pic.twitter.com/3yhZfCg86C — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) November 8, 2022

Les républicains aussi favoris au Sénat

Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat, mais les républicains semblent là aussi avoir l'avantage. Actuellement, la chambre haute est divisée entre un groupe de 50 républicains et un groupe de 50 démocrates et indépendants. En cas d'égalité parfaite à la chambre haute, c'est le ou la vice-présidente qui tranche, en l'occurrence la numéro 2 de Joe Biden, la démocrate Kamala Harris.

The fate of the Senate looks to be on a knife’s edge. Republicans have a 59-in-100 chance of taking control of the chamber, according to FiveThirtyEight’s Deluxe forecast.



That isn’t much better than the probability of calling a coin-flip correctly. https://t.co/oEvUvaJVsB pic.twitter.com/mHHUmW5eBT — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) November 8, 2022

Lors de ce scrutin, il y a 35 sièges à renouveler : 21 sont républicains et 14 sont démocrates. Selon les prédictions de FiveThirtyEight, les républicains ont 59% de chances de récupérer la majorité, un avantage sur le papier qui s'est creusé sur les derniers jours de campagne : le 18 octobre, trois semaines avant l'élection, les démocrates avaient encore 63% de chances de conserver la majorité, selon ce même modèle de prédictions.