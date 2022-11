DIRECT. Elections de mi-mandat 2022 : les premiers bureaux ouvrent sur la côte est des Etats-Unis, suivez la journée de vote

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MIDTERMS2022

: "Ces six derniers mois, les demandeurs sont venus plus nombreux, mais aussi plus fréquemment. Alors que certains ne venaient que ponctuellement, pour une aide d'urgence, on constate une dépendance chronique à l'aide alimentaire."



Essence, électricité, alimentation, loyers... Avec la flambée des prix, certains Texans sombrent dans la précarité. Pour manger à leur faim, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre aux distributions d'associations comme la Banque alimentaire.



: Jour de vote aux Etats-Unis. Ces derniers mois, l'économie a été la principale préoccupation des électeurs américains, alors que l'inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans. A l'approche des élections de mi-mandat, je suis partie à la rencontre d'habitants éprouvés par la hausse du coût de la vie à Austin, la capitale du Texas.



(MARIE-VIOLETTE BERNARD / FRANCEINFO)

: Selon Gérard Araud, ambassadeur de France à Washington de 2014 à 2019, si le président américain perd la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat, "c'est la fin du mandat utile de Joe Biden, il sera très largement condamné à l'inaction". Son analyse est à retrouver ici.

: Il est 9 heures ! Faisons un point sur l'actualité :



Les Américains sont appelés aux urnes lors d'élections de mi-mandat cruciales pour l'avenir politique de Joe Biden et de Donald Trump. Le président démocrate a appelé le pays à "défendre la démocratie" au moment où son prédécesseur républicain promettait une "très grande annonce" la semaine prochaine, laissant présager une nouvelle tentative pour accéder à la Maison Blanche.



Coup de tonnerre dans l'Eglise : l'épiscopat a révélé hier que onze anciens évêques avaient eu affaire à la justice civile ou la justice de l'Eglise pour des violences sexuelles ou de la "non dénonciation" et révélé une conduite "répréhensible" de l'ancien archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard.



Ciment, aluminium, acier, engrais, sucre ou carburants... En pleine conférence mondiale sur le climat en Egypte, les dirigeants des cinquante sites industriels français les plus émetteurs de CO2 sont conviés à l'Elysée pour examiner les moyens de continuer à produire en France, sans réchauffer la planète.





Le constructeur automobile Renault s'apprête à prendre un virage historique avec la création de deux filiales : Ampere, se concentrant sur son futur électrique, et Horse, réunissant à l'étranger ses activités dans les moteurs thermiques.





Une fin en apothéose. Caroline Garcia a bouclé 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, "le plus beau de [sa] carrière", au Masters WTA à Forth Worth, devenant la deuxième Française à réussir cet exploit après Amélie Mauresmo.

: Un test d'ampleur, à deux ans de la prochaine présidentielle. Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui, pour les traditionnelles élections de mi-mandat. Lors de ces midterms, ils devront s'exprimer sur des référendums, parfois choisir leurs représentants dans les assemblées locales, et surtout désigner leurs élus au Congrès. Je vous résume les enjeux de cette journée de vote.



(ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

: Allons faire un tour du côté de la presse. La quasi-totalité des quotidiens nationaux font leur une sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.













: De son côté, Donald Trump a promis hier soir lors de son meeting de campagne dans l'Ohio de faire une "très grande annonce" la semaine prochaine, mardi 15 novembre, bien conscient qu'une victoire de ses lieutenants pourrait lui offrir le tremplin idéal pour une candidature à la présidentielle de 2024.



(Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

: Joe Biden et Donald Trump jouent gros lors des élections législatives de mi-mandat aujourd'hui, qui seront décisives pour le reste du mandat du chef d'Etat démocrate et les ambitions du milliardaire républicain. Lors de son meeting hier à New York, Joe Biden s'est dit "optimiste", tout en reconnaissant la difficulté de garder le contrôle du Congrès.



(Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

: On commence par un point sur l'actualité :



Dix-sept ans après Amélie Mauresmo, la Lyonnaise Caroline Garcia a remporté pour la première fois de sa carrière le Masters WTA, en battant en finale la Biélorusse Aryna Sabalenka à Fort Worth dans le Texas (7-6, 6-4). Un triomphe qui vient parachever une saison sous forme de renaissance.





Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui lors d'élections de mi-mandat cruciales pour l'avenir politique de Joe Biden et de Donald Trump, qui entretient de moins en moins le suspense sur sa candidature en 2024. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu.



Ciment, aluminium, acier, engrais, sucre ou carburants... En pleine conférence mondiale sur le climat en Egypte, les dirigeants des cinquante sites industriels français les plus émetteurs de CO2 sont conviés à l'Elysée pour examiner les moyens de continuer à produire en France, sans réchauffer la planète.



• Onze anciens évêques ont été "mis en cause" devant la justice civile ou la justice de l'Église pour des signalements de violences sexuelles. Olivier Savignac, membre de l'association Parler et revivre, a réagi à ces nouvelles révélations : "On sentait bien qu'il y a des affaires qui sortiraient et qu'elles concerneraient sans doute des évêques, mais on ne pensait pas à ce point-là", a-t-il déclaré au micro de franceinfo.