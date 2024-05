Manifestations propalestiniennes aux Etats-Unis : la police démantèle le blocus organisé à l’université de Californie

Des barricades installées par des étudiants ont été démantelées par une centaine de policiers équipés de tenues antiémeutes.

Un face-à-face à coups de bâtons et de barricades, tôt le jeudi 2 mai, sur le campus de l'université de Californie, à Los Angeles (Etats-Unis). Ce blocus a été méthodiquement démantelé par la police. Il aura fallu plusieurs heures aux forces de l'ordre pour venir à bout des manifestants. "J'aimerais que l'université écoute les étudiants et qu'elle ait au moins un dialogue avec eux", estime un manifestant.

Plus de 1 600 arrestations dans le pays

Sur le campus, des barricades ont été installées par des étudiants propalestiniens, avant d'être démantelées par une centaine de policiers équipés de tenues antiémeutes. Les forces de l'ordre ont aussi retiré des grilles et des palettes en bois. Toutes les tentes ont été désinstallées, et des dizaines de protestataires ont été interpellées. "Leur demander de partir me rappelle les années 60 et 70", regrette une manifestante. Le 18 avril dernier, au moins 108 manifestants avaient été interpellés à l'université de Columbia, alors que la présidente avait demandé à la police d'intervenir. Plus de 1 600 arrestations ont eu lieu selon le New York Times.