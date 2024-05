Manifestations en Géorgie : la loi sur l’influence étrangère "réduirait les libertés", rappelle Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense

En Géorgie, la mobilisation ne faiblit pas contre la loi en sur l’influence étrangère. Éclairage, sur le plateau du 19/20 info, jeudi 2 mai, avec Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense.

Peut-on faire un parallèle entre la situation actuelle en Géorgie et celle de l’Ukraine en 2013, lors des manifestations pro-européennes ? "Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux pays et les deux situations. La Géorgie a connu en 2003 une révolution de couleur, la révolution des roses, qui avait orienté le pays vers un destin européen, et depuis la Russie ne s’est jamais vraiment résolue à perdre la Géorgie", introduit sur le plateau du 19/20 info Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense.

Après lui avoir fait la guerre en 2008, elle a ensuite "essayé de manière plus insidieuse, en soutenant (…) le Rêve géorgien, qui officiellement est un parti nationaliste anti-russe, mais en réalité qui est un parti qui a réduit les libertés en Géorgie et a rapproché le pays de la Russie."

Les manifestations se poursuivent

Bidzina Ivanichvili, ancien Premier ministre du pays, n’a officiellement aucun titre mais dirige aujourd’hui le parti. Il est l’une des 300 plus grandes fortunes au monde, estimée à plus de 5 milliards de dollars, gagnés en partie grâce au commerce avec la Russie. "La Géorgie est encore un pays qui hésite entre les deux options", éclaire Guillaume Lagane. Alors que le pays a obtenu le statut de candidat à l’Union européenne en décembre 2023 et coopère avec l’OTAN, "en même temps sur le plan intérieur, [il réduit] les droits de l’opposition" tout en ayant "des positions toujours ambiguës".

Les manifestations contre la loi sur l’influence étrangère se poursuivent dans le pays. Ses opposants lui reprochent notamment d’empêcher les rapprochements entre la Géorgie et l’Union européenne. Guillaume Lagane précise que la loi "réduirait les libertés" dans le pays, qui s’éloignerait "de ce qu’on estime être le modèle qu’elle doit défendre si elle veut intégrer l’Union européenne".