Les Etats-Unis délivrent le premier passeport avec genre "X" pour les personnes non-binaires

Une troisième case enfin disponible. Les Etats-Unis ont annoncé mercredi 27 octobre avoir délivré le premier passeport avec le genre "X" à une personne qui ne se reconnaît pas dans les choix traditionnels "masculin" ou "féminin". Cette nouvelle option sera proposée à tous les demandeurs de passeports dès début 2022, a précisé le porte-parole à la Maison Blanche Ned Price, réaffirmant l'engagement de la diplomatie américaine à "promouvoir la liberté, la dignité et l'égalité de toutes les personnes".

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken avait déjà assoupli les règles en juin en permettant aux citoyens américains de choisir eux-mêmes leur genre sur leur passeport. A l'époque, le département d'Etat avait prévenu que l'ajout d'un "marqueur de genre pour les personnes non binaires, intersexes et ne se conformant pas aux genres" était "technologiquement complexe et demandera du temps pour d'importantes mises à jour des systèmes". Auparavant, les personnes qui voulaient inscrire un genre différent de celui de leur acte de naissance devaient fournir un certificat médical.