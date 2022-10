La Corée du Sud et les Etats-Unis tirent quatre missiles après le lancement nord-coréen au-dessus du Japon

Les armées sud-coréenne et américaine ont tiré chacune deux missiles tactiques vers des cibles simulées mercredi, 24 heures après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon.

La réponse a été immédiate. La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé quatre missiles sol-sol en direction de la mer du Japon, a annoncé mercredi 5 octobre l'armée sud-coréenne, 24 heures après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon.

Selon l'état-major sud-coréen, les armées sud-coréenne et américaine ont tiré chacune deux missiles tactiques vers des cibles simulées. Les aviations des deux pays alliés avaient déjà mené mardi un exercice de bombardement sur une cible en Mer Jaune.

Dans le cadre de ces exercices, un tir de missile balistique a semé la panique dans une ville ordinairement calme de Corée du Sud, après que l'engin s'est écrasé au sol et a généré un important incendie, selon les responsables sud-coréens.

Washington parle d'une réponse "aux provocations du Nord"

Le porte-parole du Conseil national de sécurité américain John Kirby, interrogé par la chaîne CNN, a expliqué qu'il s'agissait de "répondre aux provocations du Nord, pour nous assurer que nous pouvons démontrer nos propres capacités" et "nous assurer que nous avons les capacités militaires prêtes". Il n'a toutefois pas confirmé directement les tirs, et n'a pas apporté plus de détails. "Nous avons clairement fait savoir à Kim Jong-un [le dirigeant de la Corée-du-Nord] que nous sommes prêts à nous asseoir à la table sans conditions préalables", a-t-il ajouté.

La Corée du Nord, qui a revu sa législation pour rendre "irréversible" son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs et a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017. Pyongyang avait tiré mardi un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) qui a survolé le Japon, ce qui a conduit Tokyo à activer son système d'alerte et à demander aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri.