Ukraine : une solution diplomatique pour apaiser les tensions ?

Mercredi 26 janvier, aux portes de l’Ukraine, les troupes russes poursuivent leurs exercices militaires. Sur terre comme sur mer, Vladimir Poutine montre ses muscles. La Russie, ainsi que la Biélorussie, vont se livrer à dix jours de manœuvres communes lors du mois de février. L’Ukraine est prise en étau entre les missiles biélorusses qui la menacent, les 100 000 soldats russes à la frontière et sur son sol avec les séparatistes pro-russes du Donbass.

Les Russes et les Ukrainiens ont échangé pendant près de neuf heures

Washington (États-Unis) a remis la réponse écrite réclamée par Moscou. Chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken compte s’entretenir avec son homologue russe Sergueï Lavrov "dans les prochains jours quand Moscou aura l’occasion de lire le document et sera prêt à discuter des prochaines étapes". De son côté, Sergueï Lavrov prévient que "s’il n’y a pas de réponse constructive et si l’Occident continue sa course agressive, le président Poutine a déjà dit qu’il prendrait les mesures de représailles nécessaires". Enfin, à Paris, Russes et Ukrainiens ont discuté en direct pendant près de neuf heures. Les Russes ont envoyé un bon signal selon l’Élysée.