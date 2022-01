Ukraine : les conseillers diplomatiques allemand, russe, ukrainien et français réunis à Paris pour tenter de trouver une issue à la crise

Cette rencontre est destinée à désamorcer la crise après une série de pourparlers entre Russes et Américains la semaine dernière.

Ils espèrent en tirer une "indication claire sur l'état d'esprit des Russes". Les conseillers diplomatiques du chancelier allemand ainsi que des présidents russe, ukrainien et français se sont réunis, mercredi 26 janvier à Paris, pour tenter de trouver une issue à la crise en Ukraine, a annoncé la présidence française. Cette rencontre est destinée à désamorcer situation après une série de pourparlers entre Russes et Américains la semaine dernière, dans le contexte d'une montée continue des tensions autour de l'Ukraine.

"Nous voulons une désescalade, ce qui passe à la fois par le dialogue et la dissuasion. Un dialogue a lieu sur des sanctions avec les partenaires européens, américains et les institutions, pour que cette dissuasion soit suffisamment crédible, afin que le dialogue soit crédible. Les deux se nourrissent l'un l'autre", a commenté la présidence française. "Mais ces sanctions ne doivent pas entraîner des répliques qui auraient un coût pour nous en boomerang. Les sanctions ne sont pas l'alpha et l'oméga de la réponse", a souligné l'Elysée.