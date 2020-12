Présidentielle américaine : "Sur le plan judiciaire, il n'y a aucune chance que Donald Trump obtienne gain de cause"

"On est à peu près assuré que Joe Biden sera président des États-Unis le 20 janvier 2021, mais il y a eu tellement de rebondissements pendant la campagne que rien n'est encore acquis. Donald Trump ménage sans doute quelques surprises. Il y a des rumeurs possibles sur un meeting le jour de l'investiture de Joe Biden", affirme Romain Huret dans le 23h mardi 8 décembre.

Joe Biden cherche à "réconcilier la Nation"

Le vote des grands électeurs a lieu le 14 décembre. "A priori, il n'y aura aucun problème. La stratégie de Donald Trump est de parier sur le caractère illégitime du président démocrate élu et, dans cette optique, il annonce une possible candidature pour 2024", explique cet historien spécialiste des États-Unis. "Sur le plan judiciaire, il n'y a aucune chance que Donald Trump obtienne gain de cause", rajoute-t-il.

Joe Biden constitue un gouvernement inédit avec un général noir à la tête du Pentagone. "C'est un symbole très fort. Biden veut réconcilier la Nation à un moment où elle en a beaucoup besoin", conclut Romain Huret.

