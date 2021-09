Ouragan Ida : Joe Biden au chevet de la Louisiane

Les New-yorkais sont encore sous le choc du très lourd bilan lié au passage de l’ouragan Ida, entre mercredi et jeudi 2 septembre. Ils n’imaginaient pas que l’ouragan aurait pu les frapper, plus de 2 000 kilomètres plus au nord, avec une telle violence. C’est la raison pour laquelle Joe Biden a pris l’Amérique a témoin, disant que c’était bien la preuve que le réchauffement climatique était une réalité et qu’il fallait que tout le pays s’y prépare. Un Joe Biden qui se rend en Louisiane, vendredi 3 septembre, pour rencontrer les sinistrés.

Réchauffement climatique

Le président américain a lancé un grand plan d’infrastructures pour préparer la transition énergétique. Il y a un changement des mentalités : il y a encore quelques années une minorité d’Américains pensait que l’homme était le premier responsable du changement climatique, aujourd’hui ils sont 57 %. Dans le même temps, encore une majorité des Américains croient encore que le réchauffement climatique ne les touchera pas dans leur vie quotidienne, explique le journaliste de France Télévisions, Loïc de La Mornais.