Ouragan Ida : la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire ?

Ida sera le cyclone le plus coûteux de l'histoire. Si l'ouragan Katrina avait coûté plus de 125 milliards d'euros. La catastrophe survenue dimanche a frappé la Louisiane, puis la Nouvelle Orléans et ses 400 000 habitants. Elle détruit des territoires urbanises, dont des complexes pétrochimiques, ce qui force l'arrêt de production de pétrole et de gaz dans la région. La destruction des plateformes pétrolières entraine des marées noires. La Nouvelle Orléans est plongée dans le noir, suite à l'effondrement des pilonnes électriques qui n'ont pas résisté à la tempête.

Un impact économique et un coût environnemental

Le coût des réparations et l'impact environnemental et économique est déjà estimé à plus de 70 milliards d'euros, en moins de 48 heures : "Il y a beaucoup de dégâts dans la ville. J'espère qu'on va s'en remettre parce que c'est notre ville. Ça va être dur de tout reconstruire", déclare David Addison, le chef de la police de Walker (Louisiane).