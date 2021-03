Etats-Unis : Rachel Levine devient la première transgenre de l'histoire à rejoindre un gouvernement américain

C'est désormais officiel. Le Sénat américain a confirmé mercredi 24 mars par une courte majorité Rachel Levine, une pédiatre transgenre, au poste de ministre adjointe de la Santé, une première "historique" saluée par la Maison Blanche.

La nouvelle membre du gouvernement a été confirmée par 52 voix contre 48 au Sénat, seules deux sénatrices républicaines s'étant ralliées aux 50 élus du camp démocrate pour approuver sa nomination.

Professeure d'université en pédiatrie et psychiatrie, Rachel Levine, 63 ans, était jusqu'en janvier directrice de la Santé dans l'Etat de Pennsylvanie, chargée notamment de la lutte contre le Covid-19. Un poste qui lui donne "l'expertise cruciale dont nous avons besoin pour guider les gens à travers cette pandémie", avait déclaré Joe Biden en annonçant sa nomination, en janvier.

"La Dr. Levine devient la première Américaine ouvertement transgenre à être confirmée par le Sénat, un tournant décisif dans l'histoire des Etats-Unis", a tweeté un responsable de la communication de la Maison Blanche, Matt Hill.

Dr. Levine becoming the first openly transgender American to earn the confirmation of the Senate is a watershed moment in U.S. history. A government of the people, by the people, and for the people – ALL people. https://t.co/Ju1KbKYA3X