Etats-Unis : Joe Biden au chevet des sinistrés des tornades

Joe Biden s'est rendu dans le Kentucky (Etats-Unis) mercredi 15 décembre, à la rencontre des communes et des Américains sinistrés après le passage des tornades. Un exercice dans lequel le président démocrate est à l'aise.

Une aide fédérale rarissime

Joe Biden a relevé le statut de cette catastrophe à celui de désastre national, qui a fait au moins 74 morts. C'est un niveau supérieur à celui de l'état d'urgence et il permet d'allouer encore plus de fonds de l'Etat fédéral notamment pour la reconstruction et pour indemniser un petit peu les sinistrés, ce qui est très rare aux Etats-Unis. Souvent, il n'y a rien à attendre de l'Etat, fait remarquer Loïc de La Mornais, le correspondant de France Télévisions dans le pays.



C'est paradoxal de voir Joe Biden aider le Kentucky, car c'est un Etat très conservateur, dont les élus ont souvent refusé d'allouer des fonds fédéraux à d'autres Etats frappés par des catastrophes similaires. Aujourd'hui, ces mêmes élus républicains, qui avaient toujours refusé d'aider les autres, réclament à leur tour l'aide fédérale américaine et l'obtiennent.