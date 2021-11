Etats-Unis : Joe Biden va subir une coloscopie et transférer temporairement ses pouvoirs à sa vice-présidente Kamala Harris

La durée du transfert de compétences entre le président et sa vice-présidente sera "brève" et ne durera que le temps de l'anesthésie générale, a annoncé la Maison Blanche vendredi.

Pour la première fois, une femme va occuper les plus hautes responsabilités aux Etats-Unis. Le président américain Joe Biden va subir vendredi 19 novembre une coloscopie "de routine", un examen sous anesthésie générale, et transférer temporairement ses pouvoirs à sa vice-présidente, Kamala Harris, a annoncé la Maison Blanche le jour même. Les détails du bilan de santé du président, qui fête ses 79 ans samedi, seront publiés dans l'après-midi, a précisé l'exécutif américain.

La durée du transfert de compétences entre le président et sa vice-présidente sera "brève" et ne durera que le temps de l'anesthésie générale, a précisé la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui a ajouté que l'ancien président George W. Bush avait subi des examens similaires en 2002 et 2007.

Joe Biden, qui ne fume pas et ne boit pas, est entièrement vacciné contre le Covid-19, et a reçu sa troisième dose fin septembre. Il est le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis et a fait savoir publiquement qu'il comptait postuler à sa propre succession en 2024.