Etats-Unis : Joe Biden tombe en voulant descendre de vélo, mais assure aller "bien"

Le président américain Joe Biden, 79 ans, est tombé en voulant descendre de son vélo à l'arrêt, samedi 18 juin dans le Delaware, où il passe le week-end. Le président est tombé vers 9h40 du matin, lors d'une promenade à vélo à Rehoboth Beach, petite ville de bord de mer où il passe très régulièrement le week-end dans sa villa sur l'océan.

Joe Biden est tombé de son vélo pic.twitter.com/A2MBb2kQXz — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) June 18, 2022

Il a voulu s'arrêter pour parler aux passants et journalistes l'attendant, mais a dit avoir eu du mal à déloger son pied de la pédale, équipée d'un cale-pied. Il est tombé latéralement, alors que son vélo était immobilisé, selon une vidéo de la journaliste. Il a été immédiatement entouré par les membres de sa sécurité, mais s'est rapidement relevé. Interrogé sur son état, il a répondu : "je vais bien". Aucune trace visible de la chute, comme des égratignures, n'était visible.

Il a ensuite brièvement échangé avec les passants, puis les journalistes, et est remonté sur son vélo et est reparti environ 5 minutes plus tard. "Aucune aide médicale n'est nécessaire", a précisé a déclaré un responsable de la Maison Blanche. La santé de tous les présidents américains est scrutée de près, mais particulièrement celle de Joe Biden, plus vieux président américain en exercice.