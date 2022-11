États-Unis : féroce bataille pour les midterms, Joe Biden espère obtenir une majorité

Les élections de mi-mandat auront lieu mardi 8 novembre aux États-Unis. Joe Biden espère préserver sa majorité à la Chambre des représentants, sans quoi ses projets de loi se verraient bloqués par les républicains.

À trois jours des élections de mi-mandat, les affrontements par meetings interposés entre démocrates et républicains font rage. "Nous allons gagner, cette fois-ci. Je suis très confiant. Je n'ai pas suivi toutes les courses à la Chambre, mais je pense que nous allons conserver le Sénat et gagner un siège. Je suis très optimiste", a déclaré le président Joe Biden. Le 8 novembre, les Américains sont appelés à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. La population élira également de nombreux dirigeants locaux, qui décideront des politiques de leur État, notamment en matières d'avortement, d'éducation ou d'environnement.

Pour Joe Biden, le risque d'un blocage

Ce scrutin, qui se déroule deux ans après l'élection du président américain, sera décisif : si la Chambre des représentants devenait majoritairement républicaine, Joe Biden ne pourrait plus appliquer son programme politique d'ici la fin de son mandat, les républicains ayant la capacité de bloquer ses textes de loi. L'inflation est le thème central de ces midterms.