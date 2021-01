Emmanuel Macron va s'entretenir dimanche avec Joe Biden

Une nouvelle relation en vue. Emmanuel Macron va s'entretenir par téléphone, dimanche 24 janvier dans la soirée, avec le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, indique l'Elysée au service politique de France Télévisons. L'Elysée rappelle que le président de la République est le premier chef d'Etat de l'Union europénne à être appelé, ce qui marque une volonté de coopération étroite entre les deux présidents.

Joe Biden, investi le 20 janvier, s'est déjà entretenu avec le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson samedi, et avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau vendredi. Emmanuel Macron s'était pour sa part entretenu avec le président élu le 10 novembre, pour le féliciter de sa victoire. Pour le président français, il s'agira cette fois de réaffirmer les fondamentaux de la relation bilatérale, "ceux d'une histoire partagée qui fait de nous le plus ancien allié des Etats-Unis, et d'un partenariat qui s'appuie sur la promotion de valeurs fondamentales", affirme l'Elysée.

Le climat et les vaccins au menu

L'entretien sera également l'occasion d'avancer sur plusieurs points de la future coopération entre les deux pays, notamment sur les dossiers du climat, sur le devenir de l'Otan, sur la distribution mondiale des vaccins, sur la réforme de la gouvernance sanitaire et commerciale au niveau mondial. "Le président de la République a pris ces dernières années diverses initiatives, notamment sur les sujets climatiques et sur la scène multilatérale, qu'il souhaitera présenter au président Biden pour voir comment les Etats-Unis souhaiteraient s'y inscrire", ajoute l'Elysée.

L'Elysée espère un "dialogue très franc" afin de construire un "agenda global", notamment sur la coopération en matière de sécurité et de défense, sur le numérique ou encore sur les relations avec la Chine. L'entourage du président français rappelle que Joe Biden est fier de ses origines françaises et européennes, remontant aux Huguenots. L'Elysée indique qu'Emmanuel Macron a été "sensible" au fait que le président américain prête serment sur une Bible de Douai vieille de plus de 400 ans, une référence à son héritage français.