Crise en Ukraine : "Emmanuel Macron allie la diplomatie d'une part et la dissuasion d'autre part", estime Nathalie Loiseau

Alors que la Russie a déployé ces derniers mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et a multiplié les manœuvres militaires, Emmanuel Macron s'est aligné sur les positions américaines. Joe Biden, le président des Etats-Unis, a ainsi menacé de sanctions personnelles Vladimir Poutine en cas d'opération militaire. "La riposte sera là", a également promis le président français lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, mardi 25 janvier.

"Emmanuel Macron allie le dialogue et la diplomatie d'une part, et la dissuasion d'autre part", a réagi la députée Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes, mercredi 26 janvier, dans l'émission "Votre instant politique" sur franceinfo. "Ce que voudraient certains candidats à l'élection présidentielle, c'est une France isolée et sans alliés", a poursuivi l'élue de La République en marche, critiquant la proposition d'Éric Zemmour de sortir la France du commandement intégré de l'Otan.