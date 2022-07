"Oak Fire" : "C'est le feu le plus effrayant que j’ai jamais vu", témoignent des habitants évacués face à l'incendie géant en Californie

Parmi les bâtiments détruits par l'incendie Oak Fire se trouve la maison de Steve et Andrea Ward, qu'ils ont vu brûler aux informations. Sur la chaîne américaine CBS, Steve raconte : "Ma femme regardait par-dessus mon épaule. Cette maison, dans laquelle on s’était mariés deux semaines plus tôt, a explosé. Et nous, on a vu tout ça sur un téléphone portable."

Depuis vendredi 22 juillet, un nouvel incendie ravage la Californie, près du parc naturel du Yosemite : près de 7 000 hectares dévastés, et au moins 3 000 personnes évacuées. Au cours du week-end, les effectifs de pompiers ont été multipliés par quatre : 2 000 soldats du feu luttent sur place, équipés de 281 engins incendies et d'une douzaine d'hélicoptères. Mais selon un de leurs porte-paroles, ce n'est pas suffisant : "La propagation des flammes est plutôt incroyable compte tenu de la vitesse à laquelle nous avons déployé nos ressources", indique-t-il.



"L’été, vous êtes toujours en alerte"

Beth Pratt vit depuis 25 ans à Midpines, tout près du front ouest du "Oak Fire", et elle dirige l’antenne californienne de la fédération nationale pour la vie sauvage. Si elle n’a pas encore dû évacuer, comme dans le passé, elle se tient prête, dit-elle à la chaîne américaine PBS : "J’ai vu une vingtaine d’incendies, j’ai déjà dû évacuer trois fois. Mais là, c'est le feu le plus effrayant que j'ai jamais vu. C’est un monstre, il part dans tous les sens".

Elle explique notamment ne pas se sentir en sécurité : "Il envoie des braises à des kilomètres donc même si je me trouve à trois kilomètres des flammes, ça ne me rassure pas trop. Il y a de la fumée partout. Des hélicoptères et des avions passent tout le temps au-dessus de ma tête, j’ai l’impression de vivre à l’aéroport de Los Angeles."

"Quand je me suis installée ici, on avait un gros incendie tous les cinq ou dix ans. Maintenant, on a plusieurs feux majeurs chaque année. C’est un nouveau mode de vie. Nous, qui vivons ici, nous savons qu’il va falloir cohabiter avec le feu." Beth Pratt à franceinfo

Un sentiment d'alerte permanent qui ne la quitte pas : "On a toujours un sac de vêtements prêt au cas où. L’été, vous êtes toujours en alerte, vous ne voyagez pas. Je n’aime pas prendre l’avion pendant la saison des incendies parce que je ne pourrai pas revenir à temps."



Toute la Californie a été placée en zone sécheresse à différents degrés, et le niveau maximum sécheresse exceptionnelle a été activée pour la région du "Oak Fire". En 2020 et 2021, les incendies ont fait près de 40 morts et détruit plus de 2 millions et demi d’hectares dans le Golden State.